مدبولي: مصر أدت واجبها نحو القضية الفلسطينية بكل شرف ونزاهة

كتب : محمد عبدالناصر

04:22 م 15/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اتفاق شرم الشيخ للسلام أسهم في وقف الحرب على قطاع غزة.

ووجه مدبولي التحية إلى الرئيس السيسي؛ قائلًا إنه صمام أمان للدولة منذ بداية الأزمة.

وأضاف مدبولي أن مصر وقفت بكل قواها لأداء واجبها نحو القضية الفلسطينية بشكل شرف ونزاهة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدكتور مصطفى مدبولي القضية الفلسطينية اتفاق شرم الشيخ وقف الحرب على غزة

