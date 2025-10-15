مدبولي: مصر أدت واجبها نحو القضية الفلسطينية بكل شرف ونزاهة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اتفاق شرم الشيخ للسلام أسهم في وقف الحرب على قطاع غزة.

ووجه مدبولي التحية إلى الرئيس السيسي؛ قائلًا إنه صمام أمان للدولة منذ بداية الأزمة.

وأضاف مدبولي أن مصر وقفت بكل قواها لأداء واجبها نحو القضية الفلسطينية بشكل شرف ونزاهة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب

28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"