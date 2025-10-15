وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية في مصر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلي شركتي “تكنوويف” و”ميدبوت” الصينيتين المتخصصتين في التكنولوجيا الطبية المتقدمة والروبوتات الجراحية، لبحث سبل التعاون في تطوير الجراحة الروبوتية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش خطة تعاون مستقبلية تشمل توفير أجهزة روبوت متخصصة في مختلف أنواع الجراحات، فضلاً عن إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة العالمية، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف “عبدالغفار” في بيان اليوم، أن الاجتماع ركز على سبل نقل وتوطين تكنولوجيا الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات التابعة للوزارة، لتحسين نتائج العمليات الجراحية ورفع كفاءة الأطقم الطبية، كما يستهدف التعاون تدريب الجراحين المصريين في مختلف التخصصات على هذه التقنيات، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا التعاون يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الجراحة الروبوتية، مع وضع خطط لتصنيع وتصدير الأدوات الجراحية الروبوتية إلى الخارج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الابتكار والتطور التكنولوجي في القطاع الصحي، وأكد الوزير على أهمية توسيع استخدام هذه التقنيات، لما تمثله من نقلة نوعية في دقة العمليات الجراحية وكفاءة المنظومة الصحية.

ونوه “عبدالغفار” إلى أن الاجتماع بحث تعزيز قدرات العاملين بالقطاع الطبي من خلال بناء كفاءات الكوادر البشرية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة سيفتح آفاقًا واسعة لتطوير أنظمة الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع، الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومن جانب الشركتين المهندس حمد خضر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “تكنوويف”،الدكتور تشاو هي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ميدبوت”،الدكتور شريف مراد، المستشار الإكلينيكي ومدير برنامج التدريب بشركة “ميدبوت”،الدكتور كريم مراد، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “ميدبوت”، الدكتور أشرف شومان، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “ميدبوت”.

