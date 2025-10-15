فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفدًا رفيع المستوى من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مقر الأكاديمية بأبي قير، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، حيث رحب بالحضور مؤكدًا حرص الأكاديمية على دعم التعاون مع المؤسسات الوطنية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة النووية الذي يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وضم الوفد الزائر الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة من بينهم المهندس محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة ومدير المحطة النووية، والمهندس تامر شيميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، ومجموعة من مهندسي الإدارة العامة للإشراف على الإنشاءات والتركيبات والأمن.

وتركزت المباحثات على استكشاف آفاق التعاون المستقبلي، ومن المنتظر أن تُتوج هذه اللقاءات بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى بناء القدرات وتأهيل الكوادر .

