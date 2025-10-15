وزير المياه الفلسطيني يكشف تأثير حرب غزة على قطاع الزراعة

كشف المهندس مازن غنيم، وزير المياه الفلسطيني، عن تأثير حرب غزة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع المياه والزراعة الفلسطيني.

وقال غنيم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمَّد منذ اللحظة الأولى للحرب تدمير البنية التحتية للقطاع، وتحويله إلى منطقة غير صالحة للحياة؛ لاعتبارات استراتيجية معروفة.

وأوضح وزير المياه الفلسطيني أن من القطاعات التي تضررت بشكل كبير قطاع الزراعة، والذي كان يمثل 41‎%‎ من الناتج المحلي؛ حيث دمَّر الاحتلال نحو 740 ألف بئر ماء عذب و3 كيلو أمتار من شبكة المياه .

وأشار غنيم إلى أنه بعد الأضرار التي ألحقت بقطاع المياه في غزة جراء الحرب، انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى 1.5 لتر يوميًّا؛ الأمر الذي شكل خطورةً على حياة المواطنين وتسبب في وفاة 500 شخص بسبب الجوع والعطش .

واختتم وزير المياه الفلسطيني حديثه معربًا عن أمنياته بفتح أفق تعاون مع مختلف دول العالم في مجالات الزراعة؛ بعد انتهاء الحرب وبدء الإعمار.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب، اليوم الأربعاء، المنعقد ضمن فاعليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

اقرأ أيضًا:

تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب

28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"