مصطفى الفقي: طلب ترامب من الكنيست العفو عن نتنياهو يمثل إدانة واضحة له

وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكنيست الإسرائيلي بأنه حمل "نزعة غرور لا تزول".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر": "إن خطاب ترامب كان هدفه الاستعراض وصناعة الفرحة وخلق البهجة من لا شيء"، مؤكداً أنه اتسم بالغرور الواضح.

وأضاف الفقي أن ترامب كان مستعدًا للدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشتى السبل، مشيراً إلى أنه طلب له العفو أمام الكنيست، معتبرًا أن هذا الطلب يمثل في حد ذاته إدانة واضحة لنتنياهو.

وتابع المفكر السياسي أن ترامب يتعامل على أساس أن الجميع يجب أن يستمع إليه بصفته أقوى رجل في العالم ورئيس أكبر دولة.

وأشار إلى أن تعامل ترامب مع العالم العربي كان أفضل من تعامل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، موضحاً أنه لم يكن هناك أي مخرج بديل من الصراع في المنطقة دون تدخل ترامب.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أن الزعماء الغربيين يرون أن المخرج الحقيقي من حرب غزة هو ترامب نفسه، لأنه استطاع إعادة مقعد القيادة إلى البيت الأبيض في إدارة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

