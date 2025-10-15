دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت"

كتب – محمد صلاح

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر منذ يونيو الماضي، تطبيق زيادات جديدة متمثلة في الخصم من قيمة رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت" عند الشحن، بالرغم من عدم وجود أقساط، حيث يتم خصم مبالغ مختلفة في صورة رسوم عند شحن العداد مسبق الدفع.

وتشمل تلك الزيادات:

خصم قيمة فرق الاستهلاك، وهي كالتالي:

* يُخصم 22 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلووات ساعة.

* يُخصم مبلغ 139 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات ساعة.

* يُخصم مبلغ 270 جنيهًا من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات ساعة.

خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويُحسب كالآتي:

* الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات: 1 جنيه.

* الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات: 2 جنيه.

* الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات: 6 جنيهات.

* الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات: 11 جنيهًا.

* الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات: 15 جنيهًا.

* الشريحة السادسة من أكثر من 650 حتى 1000 كيلووات: 25 جنيهًا.

* الشريحة السابعة لما يزيد عن 1000 كيلووات: 40 جنيهًا.

* الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر.

الخصم والمكان مغلق:

يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي، فيما يُعرف بـ "المقروء بصفر"، وتكون قيمة الخصم 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.