تختتم فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي (مجموعة النوبة – مجموعة الإنشاد الديني) فعاليات معرض الزمالك للكتاب (الدورة الأولى)، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي انطلقت فعالياته في السادس من أكتوبر الجاري.

ويُقام الحفل في السابعة والنصف مساء الأربعاء، 15 أكتوبر 2025، بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالزمالك.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار ختام برنامج الغناء الشعبي الممثل لمختلف التنويعات الثقافية المصرية.