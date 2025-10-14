استقبل المجلس القومي للمرأة وفد ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والنائبة عبلة الهواري عضو المكتب التنفيذي للائتلاف، والأستاذة سامية الصمدي المديرة التنفيذية للائتلاف، والأستاذة ماجدة نويشي نائبة المديرة التنفيذية، والأستاذة شيخة الجفيري عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب الأستاذة رانيا أبو خليل ممثلة مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، والأستاذة أسماء بغدادي مدير عام المكتب الفني لرئيسة المجلس، والأستاذة نورهان زينهم ممثلة مكتب شكاوى المرأة، والأستاذة آلاء الشاعر ممثلة المكتب الفني.

وافتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء ناقلةً تحيات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى الوفد، وقدمت عرضًا حول تشكيل المجلس واختصاصاته ودور لجانه وفروعه في المحافظات، مشيرةً إلى الجهود المبذولة في تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.

من جانبها، أكدت الأستاذة سامية الصمدي أن الائتلاف يُعد أول مبادرة من نوعها تجمع البرلمانيات العربيات المعنيات بالتشريع وتعديل القوانين بما يكفل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام الهيئات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان في المنطقة.

وأضافت أن الائتلاف يهدف إلى مناهضة العنف، وتوفير الوقاية والحماية للمرأة في أوقات السلم والنزاع، وملاحقة الجناة عبر الدول، تنفيذًا للاتفاقيات الدولية المعنية.

واستعرضت الأستاذة أسماء بغدادي جهود المجلس في تنفيذ برامج التدريب على الحرف اليدوية والشمول المالي، وتوفير قاعدة بيانات لرائدات الأعمال، إلى جانب مشروعات مثل "تحويشة" لدعم النساء اقتصاديًا.

كما تحدثت الأستاذة آلاء الشاعر عن الدور الرائد للمجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية ضمن محاور "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، فيما قدمت الأستاذة نورهان زينهم عرضًا عن دور مكتب شكاوى المرأة في تلقي الشكاوى وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إضافة إلى برامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

وأشاد وفد البرلمانيات العربيات بتجربة المجلس القومي للمرأة في مجال التمكين والمبادرات التنموية، معربين عن تطلعهم للاستفادة من خبراته وبرامجه.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء الوفد نماذج من منتجات السيدات اللاتي دربهن المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، حيث أشادوا بجودة المنتجات الحرفية التي تمثل نموذجًا للمرأة المصرية المنتجة في مختلف المحافظات.