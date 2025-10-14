باسم يوسف يشرح كيف تُدار "ماكينة التضليل" في الإعلام الغربي

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي باسم يوسف عن الآليات التي تستخدمها وسائل الإعلام الغربية للتأثير على الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية.

وقال يوسف خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "إن الحملة الإعلامية التي شُنت بعد 7 أكتوبر حولت الرأي العام كله ضد القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تشبه أسلوب "الصدمة والرعب" الذي اتبع في التسويق لحرب العراق.

وأضاف بأن الإعلام الغربي يعتمد على "كذبة مروعة تفزع الناس" تبقى راسخة في الأذهان، موضحًا أنه يركز على رسالة واحدة موحدة وبسيطة ولا يسمح بوجود نقاش حول تفاصيل أخرى.

وتابع الإعلامي باسم يوسف: "الإعلام الغربي يخلق كلمة كبيرة عاطفية، يضخم المظلومية، ويُشعر الناس بالذنب لو بدأوا يسألوا عن التفاصيل"، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تهدف لكسب الوقت وتحسين الصورة بينما تستمر العمليات على الأرض.

وأشار إلى أن استغلال صور الأطفال والنساء يمثل وسيلة مثالية لتمرير الأجندات السياسية، مستشهدًا بحوادث تاريخية في أمريكا حيث دمرت مجتمعات سوداء بالكامل بسبب إشاعات كاذبة عن اغتصاب.

وأكد بأن إسرائيل استخدمت هذه الاستراتيجية بنجاح في 7 أكتوبر، موضحًا: "الإعلام الغربي أخد الطلعة الأولى ونشروا كل القصص البشعة وفيه ناس كتيرة مصدقة اللي بيتقال حتى الآن، والصورة دي أعطت مبرر للرد العسكري الإسرائيلي على غزة".

وأشار باسم يوسف إلى أن الرئيس الأمريكي السابق بايدن نفسه استشهد بصور مزعومة لأطفال إسرائيليين لتبرير ما يحدث في غزة، مما يؤكد فعالية هذه الاستراتيجية الإعلامية في تشكيل الوعي الجماعي.