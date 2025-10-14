محلل سياسي: قمة شرم الشيخ عززت مكانة مصر كقوة إقليمية محورية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن قمة شرم الشيخ للسلام عززت مكانة مصر كقوة إقليمية محورية، مشددًا على أنها أثبتت دورها الحاسم في بناء السلام وتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال سلامة خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن القمة أظهرت مصر كقائدة للجهود الدبلوماسية، مضيفًا أن صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يتحدث باسم العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد سيطرة مصر على قواعد اللعبة السياسية.

وأوضح أن حضور 31 زعيمًا دوليًا من رؤساء دول وحكومات ومنظمات عالمية يعكس ثقل مصر في المشهد الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التجمع يرسخ دورها كمركز لا غنى عنه لتحقيق السلام.

وأضاف أن نجاح القمة يعود إلى الرؤية الاستراتيجية للقيادة المصرية، تابعًا أن المؤسسات الوطنية عملت بدقة لإدارة هذا الحدث التاريخي، مما يعكس استعادة مصر لريادتها الإقليمية.

وأشار إلى أن القمة ستظل علامة بارزة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، قائلاً إنها جاءت رغم محاولات البعض للتشكيك في دور مصر، لكنها أثبتت قدرتها على قيادة المبادرات الدولية.

وتابع سلامة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بإنهاء الصراعات وبناء مستقبل مستقر، مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ ستكون نقطة انطلاق لعملية سلام شاملة في المنطقة.