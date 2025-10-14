أكد الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية في رام الله، أن إعادة إعمار غزة أصبحت فرض عين على دول العالم كله، مشيرًا إلى أن حجم الأزمة يوصف بأنها الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تحتاج 4 مدن إلى إعادة إعمار في توقيت واحد.

وقال عبد الكريم، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن المرحلة الراهنة ينصب فيها الجهد على الإغاثة وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى القطاع، متوقعًا تغطية هذا الجانب خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأوضح أن نجاح عملية الإعمار وبدء عملية التعافي والإنعاش يتطلب توفر 3 شروط أساسية، أولها انسحاب إسرائيلي من معظم الأراضي في غزة، وثانيها فتح المعابر بالكامل للسماح بعبور مواد البناء والمعدات والآليات والقوى العاملة، وتوفير الحرية للمؤسسات الدولية للتحرك، وثالثها حشد التمويل اللازم في المؤتمر الدولي الذي أعلن عنه الرئيس السيسي.

وشدد أستاذ العلوم الاقتصادية على أهمية وجود إدارة مؤسسية أو لجنة مؤسسية إدارية من التكنوقراط والمهنيين المستقلين، على أن تكون مرجعيتها هي الفلسطينيين، مع دور مساعد مساند لمجلس السلام الذي أعلنه ترامب، وله صفة استشارية توجيهية وليس تنفيذية.

وأشار إلى أن عملية الإعمار بالكامل قد تستغرق 12 إلى 15 عامًا، وأن التكلفة التقديرية (التي يقدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـ 70 مليار دولار) يمكن توفيرها من قبل المجتمع الدولي الذي يمتلك ثروات ضخمة، مؤكدًا أن مسؤولية أخلاقية تقع على المجتمع الدولي للمساهمة في تعمير غزة، وعلى إسرائيل أيضًا المساهمة.