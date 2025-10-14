نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية حفل تكريم للحاصلين على الألقاب والدرجات العلمية المرموقة وخريجي برامج البورد المصري من الأطباء العسكريين والمدنيين؛ انطلاقًا من الإيمان الراسخ لدى القوات المسلحة بأن التأهيل العلمي للكفاءات الطبية هو الركيزة الأساسية للارتقاء بالمنظومة الطبية، وحرصًا منها على مواكبة التطور المتلاحق بمختلف المجالات الصحية.

وقال رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية اللواء طبيب طارق رفعت النجدي - في كلمته خلال مراسم التكريم - إن القوات المسلحة لا تدخر جهدا في دعم وتطوير المنظومة الطبية لتكون بالمواصفات والمعايير العالمية لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

من جانبهم..أعرب الأطباء المكرمون عن شكرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة لحرصها على تنظيم مثل هذا الحدث، مؤكدين أن هذا التكريم سيكون حافزًا للمضي في تحصيل أعلى الدرجات العلمية في مسيرتهم المهنية لخدمة المجتمع.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وممثلو وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي سياق متصل، استضافت الأكاديمية الطبية العسكرية انعقاد امتحانات الزمالة الأوروبية للتخدير والرعاية المركزة لـ85 دارسًا، بحضور 34 أستاذ دكتور تخدير ورعاية مركزة من جنسيات مختلفة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية الطبية العسكرية وكبرى المؤسسات التعليمية الطبية الدولية.

وبدورها، أشادت الجمعية الأوروبية للتخدير والرعاية المركزة بالتنظيم المتميز للامتحانات، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون واستضافة مثل تلك الفعاليات بالأكاديمية الطبية العسكرية خلال الفترة المقبلة .

كما وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بهدف تحقيق التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات العلمية والقدرات البشرية والبنية الأساسية المتاحة للطرفين بشتى المجالات الطبية.