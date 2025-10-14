القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ93 وتؤكد جاهزيتها لحماية سماء الوطن

احتفلت القوات الجوية بعيدها الثالث والتسعين على نشأتها، والذي يواكب ذكرى معركة المنصورة الجوية عام 1973، وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بهذه المناسبة، أكد اللواء طيار أركان حرب عمرو عبدالرحمن صقر، قائد القوات الجوية، أن رجال القوات الجوية يحملون على عاتقهم أمانة حماية سماء الوطن وبسط السيطرة الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.

وأشار قائد القوات الجوية إلى أن معركة المنصورة الجوية كانت درسًا خالدًا في الشجاعة والكفاءة، بعدما تصدى نسور الجو لهجوم العدو يوم 14 أكتوبر 1973 في أطول معركة جوية استمرت أكثر من 50 دقيقة، انتهت بانتصار القوات الجوية المصرية، لتصبح هذا اليوم عيدًا سنويًا للفخر والعزة.

وأضاف اللواء صقر أن التطوير المستمر الذي تشهده القوات الجوية يأتي بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، عبر انضمام أحدث الطرازات من الطائرات والمعدات لدعم القدرات القتالية وتعزيز أمن مصر واستقرارها في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات.