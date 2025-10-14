منال عوض: 363 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، عن الانتهاء من التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة إجمالية بلغت 64.5 مليون جنيه.

وجرى التسليم من خلال لجنة مشكلة من وزارات البيئة والتنمية المحلية والدفاع (ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي اللجنة المعنية بمتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

وأوضحت الوزيرة أن المدفن الصحي المقام على مساحة 10 أفدنة يضم خلية دفن على مساحة 7 أفدنة، وبحيرة تبخير على مساحة 1.5 فدان، إضافة إلى البوابات والأسوار وغرفة أمن ومبنى إداري وخزان مياه وغرفة ميزان، إلى جانب وحدة لغسيل الإطارات ومحطة وقود وميزان أرضي (بسكول). وتم التسليم الابتدائي للمحافظة ممثلة في مدينة حلايب بعد المعاينة الفنية من استشاري وزارة البيئة ووحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المدافن الصحية تمثل أحد المكونات الأساسية في البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة، التي تستهدف القضاء على التراكمات والمقالب العشوائية، وتعزيز أساليب الدفن الآمن، بما يحد من الانبعاثات الضارة ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وأشارت إلى الانتهاء من تسليم المدافن الصحية في مدن مرسى علم وسفاجا والغردقة ورأس غارب والقصير بتكلفة إجمالية بلغت 231 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مدفن جديد بمدينة شلاتين بتكلفة 67.5 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات المخصصة لتطوير منظومة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر إلى نحو 363 مليون جنيه.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن رئيس مجلس الوزراء يتابع باستمرار مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، مؤكدة أن الوزارات المعنية، ومنها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري للشارع المصري.