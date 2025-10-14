وزير الري: زراعة قصب السكر بنظام التنقيط توفر 2‎%‎ من المياه

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن إجراء الدراسات الشاملة قبل تنفيذ أي مشروعات قومية؛ ومن بينها مشروعات الري الحديث يمثل أهمية كبيرة، موضحًا أنه يجب دراسة تأثير هذه المشروعات على الصرف الزراعي والمياه المعالجة؛ خصوصًا في ظل التوسع المستقبلي في مشروعات معالجة المياه.

وأشار سويلم، خلال كلمته بجلسات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، اليوم الثلاثاء، إلى أن زراعة القصب بنظام الري بالتنقيط ممكنة وتحقق إنتاجية مرتفعة، إلا أن المشروع تم تعطيله لمدة عامَين رغم أنه يسهم في توفير نحو 2% من المياه.

وأضاف وزير الري أنه من الضروري دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية لهذه المشروعات، إلى جانب تأثيرها على ملوحة الأراضي الزراعية في دلتا النيل، مؤكدًا أهمية التأني والتخطيط الجيد قبل إطلاق أي مشروع قومي، نظرًا لما تمثله من تكاليف ضخمة تُقدر بمليارات الجنيهات.

وشدد سويلم، بشأن مشروع ممشى القليوبية، على أن تنفيذه يتم مع الحفاظ الكامل على نهر النيل "بنشوف كتير من المماشي في أوروبا والناس بتجيب شاشات وبستمتع بالمظهر المائي دون الإضرار بمجرى المياه، فلازم يكون عندنا أهمية للمحافظة على مجاري مياه الري".

وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، خلال كلمته أيضًا بجلسات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن الأنشطة الزراعية تُعد المستهلك الأكبر للمياه في مصر، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء كيان قوي يتبنى سياسات جديدة تعتمد على البحث العلمي لزيادة الإنتاجية، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين كفاءة استخدام وحدتي المياه والأرض.

