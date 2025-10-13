هل هناك علاقة بين انفجار الشروق واختبارات المونوريل؟.. مصدر يكشف



كشف مصدر مسؤول بهيئة الأنفاق، حقيقة ما تردد بشأن وجود صلة بين دوي الانفجارات التي تم سماعها في منطقة الشروق وبين أعمال الاختبارات التي تتم اليوم بمشروع مونوريل شرق النيل.



وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه يتم اليوم إجراء اختبارات سحب الدخان التجريبية التحضيرية في محطة مدينة العدالة بمشروع مونوريل شرق النيل، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.



وعن وجود صلة بين ما تردد من أنباء حول سماع دوي انفجارات في مدينة الشروق، وبين أعمال اختبارات الدخان الخاصة بالمونوريل، قال المصدر: لا توجد أي صلة، ومونوريل شرق النيل لا يمر بمدينة الشروق، بل يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة نصر.



وأضاف المصدر: الانفجار في مدينة الشروق، لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بأعمال المونوريل التي تتم اليوم، فهي مقتصرة على محطة مدينة العدالة.





اقرأ أيضًا:



السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السلام







ماذا تفعل حال اكتشاف سرقة كهرباء من عدادك الخاص؟







برودة وتراجع حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 5 أيام المقبلة



