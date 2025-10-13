ماذا قال عمرو أديب عن استقبال ترامب في الكنيست الإسرائيلي؟



قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر لإلقاء كلمته وسط ترحيب وتصفيق غير مسبوقين، حيث كانت كل تحية تُوجَّه له تصاحبها موجات من الإطراء الحاد والمبالغة في المجاملات.



وأوضح أن هذا المشهد لم يشهده ترامب منذ توليه الحكم، مشيرًا إلى أن درجة المديح والترحيب وصلت إلى مستويات تاريخية تتجاوز الحدود التقليدية للمجاملة والبروتوكول المعتاد، معبرًا عن مدى التفرد في طريقة الاحتفاء به.



وأضاف أن ترامب يُكرَّم تكريمًا استثنائيًا من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يعكس الحرص على إظهار عمق العلاقة معه، موضحًا: "هؤلاء لا يمكن لأحد أن يتفوق عليهم فيما يفعلونه، فهم يجيدون إظهار القرب والمودة وكأنهم أصدقاء قبل أن يكونوا حلفاء سياسيين".



وأشار إلى أن المشهد يعكس تغيرات ملموسة في لغة السياسة والمجاملات الدولية، مؤكدًا أن ترامب يعيش لحظة احتفاء استثنائية لم يشهد مثلها في أي مناسبة سابقة خلال فترة رئاسته.



اقرأ أيضًا:

السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السلام



ماذا تفعل حال اكتشاف سرقة كهرباء من عدادك الخاص؟



برودة وتراجع حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 5 أيام المقبلة







