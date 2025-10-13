برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد أن مصر تظل منبرًا للحوار والسلام العالمي

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية، أن المشاركة الدولية والإقليمية الواسعة في قمة شرم الشيخ، بحضور رؤساء الدول لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، تلبيةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس الدور البارز والمؤثر الذي تلعبه مصر في المنطقة لإرساء التوازن وتهدئة الأوضاع ووقف الحرب.

ووصف النائب مصر بأنها "رمانة ميزان المنطقة" في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العالم، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تسعى إلى الانطلاق نحو السلام والاستقرار. وأوضح أن الدور الإقليمي المصري ينطلق من ثوابت واضحة وراسخة، في مقدمتها الدفاع عن الركائز العربية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل، وضمان حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.

وأضاف «عبدالحميد» أن مصر مارست الدبلوماسية الفاعلة بكل مسؤولية، قائلاً: "تاريخ مصر الحديث سيسجل هذه اللحظة بأحرف من نور، باعتبارها نموذجًا للدبلوماسية الفاعلة التي تجمع بين الضمير الإنساني والمسؤولية السياسية".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد تعريف مفهوم القيادة في زمن الأزمات، وقدم درسًا للعالم بأن السلام قوة وليس ضعفًا، مشددًا على أنه يستحق أن يُكرَّم عالميًا بجائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهوده في إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما تحقق في شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، يُعد رسالة إنسانية وأخلاقية موجهة إلى العالم أجمع، تؤكد أن مصر كانت وستظل دائمًا صوت العقل وميزان الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن رعاية القاهرة لجهود التهدئة بعد عامين من الحرب المدمرة على غزة، تعكس ما تمتلكه القيادة المصرية من حكمة واتزان وقدرة على التعامل مع أكثر الملفات تعقيدًا بواقعية ومسؤولية.