متحدث الرئاسة: نتنياهو يحضر قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

كتب- محمد نصار:

تنطلق بعد قليل، فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، بالمركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ.

وأعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيشارك في قمة السلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.

وتنعقد القمة بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

