وزير الزراعة: حققنا طفرة غير مسبوقة في المشروعات الكبرى



أعرب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الاثنين في أحد فنادق القاهرة.



وقال فاروق خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، إننا نجتمع في إطار من المسئولية المشتركة بيننا لتحقيق التنمية المستدامة انطلاقا من رؤية القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.



وأضاف فاروق: لقد أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا للزراعة، انطلاقا من رؤية استراتيجية وضعتها الدولة، وعملنا من خلالها على تنفيذ العديد من الإجراءات القصيرة والمتوسطة لزيادة القدرة التنفيذية.



وتابع: شهدت مصر طفرة غير مسبوقة من خلال التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، ورغم التحديات الجيوسياسية التي تحيط بنا، نجحنا في تحويل الأزمة إلى فرصة لإثبات الذات.



وواصل: فرضت التحديات السياسية الإقليمية تغيرات عميقة على سلاسل الإمدادات ومع ذلك زادت حجم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية خاصة من الموالح والفواكه والحاصلات الزراعية سريعة التلف، وأفادنا في ذلك استحداث خط تصدير جديد من دمياط إلى الأسواق الأوروبية.



تقام الدورة الثالثة من مؤتمر الزراعة والغذاء، برئاسة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون مجلس النواب والاتصال السياسي ونخبة من المتخصصين والمستثمرين والإعلاميين.