كتب- محمد شاكر:

أعرب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الزراعة والغذاء، عن سعادته بافتتاح هذه الدورة بحضور عدد من الوزراء الذين حرصوا على المشاركة في الفاعليات؛ وهم علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون مجلس النواب والاتصال السياسي.

وأضاف الجلاد، خلال كلمته، اليوم بمؤتمر الزراعة والغذاء تحت شعار "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية" بأحد فنادق القاهرة:" أعبر عن تقديري للوزراء الذين حضروا اليوم لمشاركتنا في الحوار، وهو ما يثري هذا المؤتمر بمزيد من الزخم".

وتابع رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الزراعة والغذاء: إن أهم ما يمكن أن يحققه اجتماع اليوم هو ترسيخ قيمة الحوار بين كل أطراف عملية الزراعة والغذاء في مصر؛ لما تمثله هذه المجالات من أهمية كبرى للمواطن وللعاملين بها.

وقال الجلاد: يأتي انعقاد هذا المؤتمر في يوم غير عادي؛ لأنه يحمل إنجازًا تاريخيًّا تقوده القيادة السياسية، في مدينة شرم الشيخ؛ من خلال عقد اتفاق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ولذا نسجل تقديرنا الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات المصرية التي استطاعت أن تصل إلى هذا الإنجاز.

وانطلقت فاعليات النسخة الثالثة لمؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين، تحت شعار "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، بحضور نخبة من المتخصصين ورجال الأعمال والإعلاميين.