بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء أكتوبر 2025

كتب - محمد صلاح:

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر طرق مختلفة لسداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وذلك في إطار خطة القطاع للتحول الرقمي.

ويوضح"مصراوى"من خلال التقرير التالي طرق سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر أكتوبر 2025 من خلال عدد من المنافذ الإلكترونية والتي جاءت كالتالي:

سداد فواتير الكهرباء إلكترونيًا بدون محصل

الشركة القابضة لكهرباء مصر

ثانيا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية والتي يمكن من خلالها إنجاز جميع خدمات الكهرباء ومنها الاستعلام وسداد فواتير الكهرباء وذلك من خلال الرابط التالي:

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

ثالثا: من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني والتي يزيد عددها عن 60 ألف مركز تحصيل فواتير منتشرة على مستوى الجمهورية وهي "مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

رابعا: من خلال شركة فوري التي توفر أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

خامسا: المحافظ البنكية والتي يبلغ عددها 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير مثل (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricole – بنك أبو ظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store).

سادسا:مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store).

سابعا: تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

ثامنا: ماكينة الصرف التابعة للبنوك "ATM" والتي يبلغ عددها نحو 10 آلاف ماكينة صرف موزعة على مستوى الجمهورية.

تاسعا: تطبيق "سهل" على الهاتف المحمول ويمكن تحميله من خلال (App Store -Play Store) .