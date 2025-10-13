شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي..

مصر تعلن قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

أعلنت الرئاسة المصرية، عن قائمة المشاركين غدًا الإثنين، في قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الرئاسة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء تشمل قادة ومسؤولين يمثلون الدول والمنظمات.

الهيئة القومية للأنفاق تنفذ تجارب سحب الأدخنة بمحطات شرق النيل تمهيدا للتشغيل

قالت الهيئة الهيئة القومية للأنفاق، إنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء اختبارات سحب الدخان التجريبية التحضيرية لمحطة (مدينة العدالة) بمشروع مونوريل شرق النيل وذلك يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025 اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسى وترامب غدًا بشرم الشيخ

تُعقد قمة شرم الشيخ للسلام ظهر غد الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية شعار القمة، حيث تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

مستقبل وطن في الصدارة.. حصص الأحزاب في مجلس الشيوخ بعد التعيينات

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خريطة توزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية، بعد حسم المقاعد بالنظامين الفردي والقائمة، إضافة إلى المعينين بقرار رئاسي، حيث بلغ إجمالي عدد أعضاء المجلس 300 عضوًا.

وجاء حزب مستقبل وطن في الصدارة بحصوله على 118 مقعدًا بواقع 60 على النظام الفردي، و44 بالقائمة، و14 بالتعيين، يليه حزب حماة الوطن بـ72 مقعدًا (25 فردي – 19 قائمة – 28 تعيين).

