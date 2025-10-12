أحمد موسى: لا مكان لاتفاقيات إبراهيمية دون حل حقيقي للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحديث عن الاتفاقيات الإبراهيمية لن يتحقق بشكل حقيقي دون إقامة دولة فلسطينية، معلقًا: "هل ينفع تحارب إلى آخر الدنيا؟".

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "لا أحد يريد الحرب والجميع زهق من هذه الحالة، سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين، فالجميع يتطلع إلى السلام".

وأشار موسى إلى المأساة الإنسانية في غزة: "كان يمكن إنقاذ 20 ألفًا من الموت لو تم توقيع اتفاق وقف الحرب خلال يناير، لو سُمع صوت العقل سواء من حماس أو إسرائيل".

وأكد مقدم "على مسئوليتي" أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سيواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، قائلاً: "نتنياهو سيتعرض لتكسير عظام".

وأشار موسى إلى أن نتنياهو لم يستطع إعادة الرهائن رغم الحملة العسكرية الواسعة، بينما نجح الرئيس الأمريكي ترامب في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، على أن السلام الحقيقي يبقى رهينًا بتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي تراهن عليه جميع الأطراف المنهكة من الصراع الطويل.