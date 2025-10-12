يمامة بعد تعيينه بالشيوخ: أشكر الرئيس وأتطلع لتوسيع صلاحيات المجلس

كتب- محمد نصار:

وجّه الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية باختياره ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل "تشريفًا وتكليفًا ومسؤولية وطنية كبرى".

وقال الدكتور عبد السند يمامة، في بيان له اليوم، إن قرار تعيينه في مجلس الشيوخ يُعد شرفًا كبيرًا، لكنه في الوقت نفسه يحمل أبعادًا من التكليف والمسؤولية، مشيرًا إلى إدراكه التام لحجم الأمانة والدور التشريعي والرقابي الملقى على عاتق أعضاء المجلس، داعيًا الله أن يوفقه في أداء واجبه الوطني بما يليق بثقة القيادة السياسية.

وأضاف رئيس حزب الوفد أنه يتطلع إلى أن يكون لمجلس الشيوخ دور أكبر وصلاحيات أوسع خلال المرحلة المقبلة، بما يمكّنه من القيام بدوره الدستوري في دعم الحياة النيابية والتشريعية.

وأوضح يمامة أن المرحلة القادمة تستلزم النظر في بعض التعديلات الدستورية المتعلقة باختصاصات المجلس، بما يعزز فاعليته في مناقشة القضايا الوطنية ومساندة جهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدًا أن الوفد سيظل دائمًا في صف الوطن مدافعًا عن الديمقراطية والعمل الوطني المسؤول.