تعيين المستشار محمد عمران عضوا بمجلس الشيوخ



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، قرارًا بتعيين ١٠٠ عضو بمجلس الشيوخ ومنهم المستشار محمد عمران، أمين شباب حزب الجبهة، عضوًا بمجلس الشيوخ ضمن قائمة الأعضاء المعينين.

ويُعد عمران من الكوادر السياسية الشابة البارزة داخل حزب الجبهة، وله إسهامات في دعم العمل الحزبي والشبابي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن مشاركته في عدد من المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للشباب.



