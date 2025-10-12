ضمن قائمة المعينين.. د. مهاب مجاهد عضوًا بمجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بتعيين عدد من الشخصيات العامة والسياسية والإعلامية بمجلس الشيوخ؛ من بينهم قيادات حزبية وإعلاميون ورياضيون ووزراء سابقون.

وضمت القائمة الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي.

ووجه "مجاهد" الشكر للرئيس السيسي على قرار تعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ.

وقال عبر صفحته على فيسبوك: "خالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعييني عضواً بمجلس الشيوخ المصري، تلك الثقة الغالية التي تحمل تكليفاً وتشريفاً كبيرين".

وأضاف: "وفي هذه اللحظة الفارقة بمسيرتي، أتعهد أمام الله وأمامكم بأن أكون صوتاً حراً لكم، ونائباً عنكم يليق بكم.. أسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد".

من هو د. مهاب مجاهد؟

د. مهاب مجاهد هو الطبيب النفسي والمستشار التعليمي المعروف، والذي يحظى بمتابعة الملايين حول العالم لما يقدمه من محتوى توعوي في مجالات الصحة النفسية والإرشاد الأسري والتربوي.

حصل مجاهد على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة عين شمس، ثم نال درجة الماجستير في الطب النفسي من جامعة جنوب ويلز (المملكة المتحدة).

خبرات مجاهد العلمية والعملية في مجالات الصحة النفسية والتعليم وإسهاماته التوعوية المؤثرة، أهلته مسبقاً ليتم اختياره مستشاراً لمؤسسة بيرسون إديكسل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما اختير عضواً في اللجنة الاستشارية العليا لاتحاد المؤثرين وصنّاع المحتوى العرب، بالإضافة إلى منحه جائزة الكويت للإبداع في الطب لعام ٢٠٢٤.