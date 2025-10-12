إعلان

بعد تعيينه بـ"الـشيوخ".. سيف زاهر يشكر الرئيس: سأكون داعمًا للبناء والتنمية

كتب : أحمد السعداوي

01:53 م 12/10/2025

الإعلامي سيف زاهر

أعرب الإعلامي سيف زاهر، مقدم البرامج الرياضية وعضو اتحاد الكرة السابق، عن سعادته بتعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ، قائلًا: بكل الامتنان والفخر أتشرَّف اليوم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعييني عضوًا في مجلس الشيوخ.

وأضاف زاهر، عبر منشور له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك": هي ثقة غالية أعتزّ بها وأعتبرها مسؤولية وطنية كبيرة أضعها على عاتقي بكل إخلاص؛ من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم.

وتابع الإعلامي: تعوَّدت دائمًا أن أعمل من القلب، واليوم أعِد بأن يكون صوتي في المجلس امتدادًا لهذا الإيمان، وأن أشارك بكل ما أملك من فكر وخبرة في دعم مسيرة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة.

واختتم سيف زاهر: شكرًا لكل مَن هنَّأني ودعمني.. وبإذن الله أكون دائمًا عند حسن الظن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًّا، اليوم الأحد، بتعيين عدد من الشخصيات العامة والسياسية والإعلامية بمجلس الشيوخ؛ من بينهم قيادات حزبية وإعلاميون ورياضيون ووزراء سابقون.

الإعلامي سيف زاهر، مجلس الشيوخ عضو اتحاد الكرة السابق الرئيس عبد الفتاح السيسي

