وزير الثقافة يهنئ المخرج خالد جلال لتعيينه نائبًا بمجلس الشيوخ

كتب- محمد شاكر:

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، التهنئة للمخرج الكبير خالد جلال لتعيينه، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عضوًا بمجلس الشيوخ.

وأعرب وزير الثقافة عن خالص تهانيه للمخرج خالد جلال، مشيدًا بمسيرته الفنية والإدارية الحافلة، وما قدّمه من إسهامات بارزة في إثراء الحركة المسرحية ودعم الإبداع الشبابي في مختلف المجالات الفنية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن اختيار المخرج خالد جلال لعضوية مجلس الشيوخ يعكس تقدير الدولة للفنانين والمبدعين ودورهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن وجوده تحت قبة المجلس يمثل إضافة مهمة لصوت الثقافة والفن في الحياة النيابية، لما يتمتع به من رؤية فنية وخبرة إدارية تسهم في دعم القضايا الثقافية والفنية في مصر.

