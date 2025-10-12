مؤسسة فاروق حسني تمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني



اجتمع مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أمس السبت بمقر المؤسسة، حيث قرر المجلس اعتماد ترشيح الأمانة العامة لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 للفنان الكبير يحيى الفخراني، تقديراً لمسيرته الفنية الثرية وعطائه الممتد في إثراء الدراما والمسرح المصري والعربي.



وبحسب بيان صحفي، أكد الأديب محمد سلماوي، أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، أن الفنان الكبير يحيى الفخرانى هو صاحب القامة الأكبر الآن على الساحة الفنية في المسرح كما فى السينما والدراما التليفزيونية حيث تمثل أعماله علامات فارقة فى تاريخ الفن وتطوره.



وخلال الاجتماع، ناقش المجلس خطة عمل المؤسسة وتوجهاتها للعام المقبل 2026، واستعرض آخر مستجدات تجهيز متحف الفنان فاروق حسني تمهيداً لافتتاحه قريباً، كما بحث أهم المجالات التي ستركز عليها المؤسسة في المرحلة القادمة، مؤكدين على توجيه أنشطة المؤسسة نحو دعم الموهوبين والمبدعين من الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع والتميز.



كما أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لأعضاء لجان التحكيم على جهودهم المتميزة في تحقيق أهداف المؤسسة، وأقر إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة، تعزيزاً لدور المؤسسة في التفاعل مع القضايا الثقافية الراهنة، بمشاركة فاعلة من الشباب.



حضر الاجتماع كلاً من الفنان فاروق حسني، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق والمفكر الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، الأديب الأستاذ محمد سلماوي، تامر عوف مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتورة علية عبد الهادي رئيس قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالمجلس الأعلي للجامعات وعميد كلية الفنون جامعة البترا سابقاً، الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بجامعة بني سويف والمستشار القانوني للمؤسسة، الكاتبة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار، الفنان إيهاب اللبان نائب رئيس مدينة الثقافة والفنون، إيناس لوقا، أحمد الضبع.



وجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تُعنى بدعم النشاط الفني والثقافي في مختلف فروع الإبداع، انطلاقاً من إيمانها بأن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية الإنسانية، وتعزيز قيم الجمال والابتكار في المجتمع.

