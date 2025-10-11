رئيس شعبة الأرز يوضح أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار

أكد رجب شحاتة، رئيس الشعبة العامة للأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز الحالية تظل في متناول شريحة كبيرة من المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس": "سعر كيلو الأرز الرفيع في المضارب يتراوح بين 20 إلى 21 جنيهًا، بينما يصل سعر الأرز العريض إلى 26-27 جنيهًا للكيلو"، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تشمل الأرز غير المعبأ المباع مباشرة من الشكائر.

وأضاف شحاتة أن هناك فارقًا ملحوظًا بين سعر الأرز السائب والمعبأ، موضحًا: "سعر كيلو الأرز المعبأ يسجل حوالي 30 جنيهًا، لأن تكلفة التغليف تدخل ضمن السعر".

وتابع رئيس الشعبة العامة للأرز باتحاد الصناعات، أن هذا الفارق يعكس التكاليف الحقيقية للتعبئة والتغليف وليس نتيجة لأي ممارسات غير قانونية.

ولفت رئيس الشعبة إلى وجود تفاوت في الأسعار بين المناطق، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا بسبب تكاليف النقل والتوزيع.

وأشار إلى أنه في حال وجود تجاوز واضح في الأسعار، فيجب على المواطن "الاتصال بجهاز حماية المستهلك فوراً".

وعن أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار، كشف شحاتة أن سعر الطن ارتفع بمقدار 1500 جنيه، قائلاً: "الفلاحون كانوا يتعرضون للخسارة في الفترة الماضية، وهذا التعديل جاء لتصحيح وضع السوق".

وأضاف أن المضارب ممتلئة بالكميات لكنها تشهد ضعفًا في الإقبال، موضحًا: "النصف جنيه دي مش جديدة، لكنها جاية بعد انخفاضات كبيرة حصلت قبل كده".