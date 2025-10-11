السيسي يدعو لنشر قوات دولية في غزة وإعطاء شرعية للاتفاق عبر مجلس الأمن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وإعطاء شرعية دولية للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، اليوم السبت، من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.



واستعرض الرئيس السيسي، مع الرئيس القبرصي، أبرز جوانب الاتفاق وتفصيلاته، مشددًا على أهميته في وقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، والشروع في عملية إعادة إعمار القطاع.



كما تناول الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.



وأعرب الرئيس القبرصي، عن ترحيب بلاده الكامل بهذا الاتفاق، مؤكدًا دعم قبرص لتنفيذه، ومشيدًا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر، وبالجهود الشخصية للرئيس في تيسير التوصل إليه.



من جانبه، أكد الرئيس السيسي، ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا متواصلة على مدار العامين الماضيين، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.



ووجّه الرئيس الدعوة إلى الرئيس القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي ستعقد بمصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.



كما أكد الرئيسان، ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع، حيث أشار الرئيس إلى اعتزام مصر إستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهو ما رحب به الرئيس القبرصي.



