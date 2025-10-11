وزير الري: صداقة تاريخية تربط مصر والصين في مجال المياه

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نائب وزير الموارد المائية الصينية، وانج باوين، قبيل انطلاق فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" غدًا الأحد.

وأكد الدكتور سويلم، علاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين في كل المجالات وخاصة مجال المياه، واهتمام الوزارة بمواصلة التعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية في مجال المياه.

من جانبه، أعرب نائب الوزير الصيني، عن سعادته بلقاء الوزير المضري، مشيرًا للعلاقات القوية بين مصر والصين الشعبية التي تعود لعشرات السنوات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1956، وحرص وزارة الموارد المائية الصينية على التعاون مع مصر في مجال المياه.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على تعزيز التعاون المشترك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتنفيذ مشروعات وأنشطة حقيقة على الأرض انعكاسًا لبنود مذكرة التفاهم بعد تحديثها من خلال مجموعة عمل مشتركة يتم تشكيلها لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه، والحوارات التفاعلية المقرر عقدها خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" القادم.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية التبادل الفني والتقني بين الجانبين، وتبادل الزيارات الميدانية بين البلدين للتعرف على المشروعات والتقنيات المنفذة على الطبيعة، مع توفير دورات تدريبية للمتخصصين المصريين العاملين في مجال المياه للتعرف على المشروعات والتجارب الناجحة المنفذة بالصين، مع الاستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.

وأكد أهمية البدء في التعاون بين البلدين في مجالات حوكمة المياه، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتقنيات تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والمنشآت المائية وبوابات التحكم في المياه، ونماذج إدارة وتوزيع المياه، ومعالجة المياه، وتحلية مياه الصرف الزراعي، وتعريف الفلاحين بتقنيات رفع كفاءة استخدام المياه بإنتاج كميات أكبر من الغذاء بأقل كمية من المياه، وحماية الشواطىء، والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة والمراكز البحثية الصينية.

