ارتفاع يصل لـ30%.. "منتجي الدواجن" يكشف موعد زيادة الأسعار بالأسواق

كشف أبو الفتوح عبدالمعز عضو اتحاد منتجي الدواجن، عن موعد ارتفاع أسعارها بالأسواق بعد الانخفاض الذي شهدته خلال الأيام الماضية.

وقال عبدالمعز، في تصريحاته لمصراوي، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن بمختلف أسواق الجمهورية ارتفاعًا يصل لـ30% بنهاية شهر يناير 2026 مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، الذي تشهد فيه الأسواق إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأشار عبدالمعز إلى أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية يرجع لزيادة المعروض منها بعد أن استقرت أسعار الأعلاف بكافة أسواق الجمهورية.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 70جنيهًا، وسعر كيلو البانيه 165 جنيهًا، سعر كيلو الوراك 100 جنيه، سعر كيلو الشيش 170جنيه، سعر كيلو الدبوس 100 جنيه، سعر كيلو الأجنحة 65جنيه، وسعر كيلو الكبد والقوانص 110 جنيه، وسعر كيلو الكبدة الصافي 110 جنيه.

اقرأ أيضاً:

صورة - رئيس الجمهورية السابق يحضر جنازة شقيقة إبراهيم محلب بمسجد الشرطة

قبل انتخابات البرلمان.. توجيه عاجل من التعليم بشأن المدارس