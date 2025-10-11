كتب- محمد شاكر:

في إطار فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، المقام تحت شعار "المسرح للجماهير"، يلتقي جمهور المهرجان اليوم السبت بثلاثة عروض مسرحية متنوعة.

يبدأ البرنامج في السادسة مساءً على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالعرض المسرحي "يا ناسيني" من إخراج سعيد سلمان.

وفي الثامنة مساءً، يُرفع الستار على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية عن العرض "ولاد العم" للمخرج أحمد بيلا.

ويُختتم اليوم المسرحي على مسرح نهاد صليحة، حيث يقدم المخرج أشرف عرض "آخر مرمى البصر" في العاشرة مساءً.