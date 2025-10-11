إعلان

بـ"شعار المسرح للجماهير".. 3 عروض مسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية

كتب : مصراوي

06:00 ص 11/10/2025

مهرجان نقابة المهن التمثيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد شاكر:
في إطار فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، المقام تحت شعار "المسرح للجماهير"، يلتقي جمهور المهرجان اليوم السبت بثلاثة عروض مسرحية متنوعة.

يبدأ البرنامج في السادسة مساءً على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالعرض المسرحي "يا ناسيني" من إخراج سعيد سلمان.

وفي الثامنة مساءً، يُرفع الستار على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية عن العرض "ولاد العم" للمخرج أحمد بيلا.

ويُختتم اليوم المسرحي على مسرح نهاد صليحة، حيث يقدم المخرج أشرف عرض "آخر مرمى البصر" في العاشرة مساءً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المسرح للجماهير نقابة المهن التمثيلية مهرجان نقابة المهن التمثيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة