عمرو أديب: مصر تثبت ريادتها من شرم الشيخ.. "هذه جغرافيتنا وهذا دورنا"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الموقف المصري من أزمة غزة يعكس ريادة مصر وتفرد دورها، حيث قال في معرض حديثه عن الضغط المصري لإدخال المساعدات: "هذه هي الفكرة المصرية، هذه هي الريادة المصرية".

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذا دورنا.. هي دي جغرافيتنا.. احنا حدودنا كده واحنا شغلنا كده"، مؤكدًا أن "مصر كبيرة تعرف واجبها بالكامل".

وتابع مقدم "الحكاية": "ما فيش حد في غزة مش عارف يعني إيه مصر ومش عارف يعني إيه الدور المصري"، مؤكدًا أن الدور المصري واضح سواء في الغرف المغلقة أو الشوارع المفتوحة.

وأشار أديب إلى تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية، حيث استشهد بحضور جاريد كوشنر ووايدكوف في القاهرة قائلًا: "هم بيقولوا للرئيس السيسي نشكرك.. هم مش مضطرين يجاملوك"، موضحًا أن الفريق المصري يتعامل في "مفاوضات من أصعب ما يمكن" مع الجانب الإسرائيلي الذي وصف مفاوضيه بأنهم "أسوأ مفاوض".

وأكد أديب أن الخبرة المصرية المتراكمة والعلاقات المتبادلة مع جميع الأطراف تمثل رأس المال الحقيقي للوساطة المصرية، مشيرًا إلى أن الخبراء الدوليين مثل كوشنر يدركون تمامًا موقع مصر ودورها المحوري في إدارة الأزمة.