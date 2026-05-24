"العرابي" : إسرائيل عبء على واشنطن.. وترامب بحاجة لاستعادة الثقة مع العرب

كتب : حسن مرسي

08:00 م 24/05/2026

السفير محمد العرابي

أكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية ووزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة مقبلة على مرحلة طويلة من المفاوضات السياسية وتبادل الأفكار، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية قد تفسح المجال قريبًا لمسارات دبلوماسية.

وأضاف العرابي خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن المفاوضات الجارية لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد، حيث لا تزال هناك تفاصيل كثيرة عالقة، والفترة القادمة ستشهد تشددًا من بعض الأطراف ومحاولات لكسب الوقت.

وأشار إلى أن إسرائيل وللمرة الأولى شاركت في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة ضد دولة في الإقليم وهي إيران، وهو ما جعلها في الظروف الحالية "عبئًا" على الإدارة الأمريكية من الناحية السياسية والاستراتيجية.

وتابع أن "أمريكا دلوقتي حاسة إن إسرائيل بقَت تقيلة عليها، خصوصًا بعد ما الحرب اتوسعت وابتلعت واشنطن في مواجهة مباشرة مع إيران مش كانت عايزاها"، موضحًا أن واشنطن تدرك حاجتها لإعادة بناء الثقة مع الدول العربية.

وشدد العرابي على أن الولايات المتحدة مطالبة الآن بإعادة التوازن في المنطقة من خلال الاعتماد على أطراف إقليمية أخرى تستطيع الارتكاز إليها في مرحلة ما بعد انتهاء العمليات العسكرية المباشرة.

وأكد وزير الخارجية الأسبق على أن الوقت ما زال مبكرًا جدًا للحديث عن توسعة "اتفاقات أبراهام" أو تفعيلها في ظل الأوضاع الراهنة، لأن الأولوية الحالية لتهدئة الصراع وصياغة توازنات جديدة في الشرق الأوسط.

