متحدث الصحة: مصر خالية من الإيبولا.. وجاهزية كاملة بالمنافذ الحدودية

كتب : حسن مرسي

08:36 م 24/05/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر خالية تمامًا من أي حالات إصابة أو اشتباه بفيروس الإيبولا حتى الآن، مشددًا على أن الأوضاع الصحية في البلاد مستقرة، خاصة بين الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة الصحة المصرية والسلطات الصحية السعودية لتقديم الخدمات الطبية للحجاج، مع وجود منظومة متكاملة تضم عيادات ثابتة ومتنقلة بمكة والمدينة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الخدمات الطبية المقدمة تشمل الاستقبال والعلاج السريع للحالات الطارئة، مع إمكانية نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات السعودية المتخصصة بالتنسيق الكامل مع الجانب السعودي.

وتابع أن "الإيبولا له حالتا تفشّي في شوية دول إفريقية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، وهذا جعلنا نرفع درجة الاستعداد في كل المطارات والموانئ والمعابر البرية"، موضحًا أن الوزارة لم ترصد أي قادمين يحملون أعراض المرض.

وشدد عبدالغفار على أن إجراءات الترصد الصحي المشددة تشمل استخدام الكاميرات الحرارية ومتابعة القادمين من الدول المتأثرة لمدة 21 يومًا، مع التشديد على الفحص الطبي لأي حالة يُشتبه في إصابتها داخل جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الوزارة تتابع الوضع بشكل دوري في إطار خطة وقائية احترازية كاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة ومنع دخول أي أمراض وبائية إلى البلاد، مشددًا على عدم رصد أي تفشيات وبائية بين الحجاج المصريين حتى الآن.

متحدث الصحة إيبولا حجاج ترصد صحي

