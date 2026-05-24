رئيس شركة العاصمة: عدم اعتماد استاد مصر دوليًا شائعات مغرضة

كتب : داليا الظنيني

09:08 م 24/05/2026

المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإ

أكد خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية، أن ما يتم تداوله حول عدم اعتماد ستاد مصر بالعاصمة الإدارية دوليًا وعدم مطابقته للمواصفات هو مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وأضاف عباس خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن استاد العاصمة استضاف بالفعل مباريات للمنتخب الوطني وبطولة كأس عاصمة مصر، مشددًا على جاهزية الاستاد الكاملة لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية.

مباراة مصر وروسيا

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعمًا كبيرًا للمنتخب المصري خاصة خلال مباراة مصر وروسيا، مع تنظيم احتفالية كبرى يوم الخميس المقبل ومفاجأة خاصة للشعب قبل سفر البعثة لأمريكا.

وتابع أن "محمد صلاح هيكون قائد المنتخب في مباراة روسيا، وحوالي 70 قناة عالمية طلبت تغطية الاحتفالية"، موضحًا أن المباراة على استاد القاهرة ستكون مجانية للجمهور مع فعاليات كبرى في منطقة النهر الأخضر.

وشدد خالد عباس على أن الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة أصبح أكثر سهولة بفضل وسائل النقل الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للمدينة.

وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العقارية على أن العاصمة الإدارية تمثل مستقبل الأجيال الجديدة في مصر، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على توفير أحدث المواصفات العالمية في جميع مشروعاتها القومية العملاقة.

ستاد مصر اعتماد دولي خالد عباس

