قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن إيران لم تتفاوض مع أمريكا بشأن مخزونها اليورانيوم المخصب وتتمسك بحقها في امتلاك نووي سلمي.

وأضاف عزيزي، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أن أمريكا ليس لديها القدرة على تنفيذ عملية عسكرية ناجحة ضد إيران ولا يوجد أمامها سوى الاستسلام لشروطها.

وأكد المتحدث الإيراني، أن طهران لن تتراجع عن مواقفها قائلا:"ًأمريكا ضعيفة ولا يوجد أمامها إلا القبول بشروطنا".

وأوضح عزيزي، أن العديد من الدول التي تواصلت مع إيران مؤخرا تتعامل معها على أنها القوة الرابعة في العالم، مؤكدًا أن الشعب الإيراني يريد الانتصار في هذه الحرب بأي ثمن.

ولفت المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إلى أن حصار مضيق هرمز عمل دعائي، مؤكدًا أن إيران تقوم بعمليات التصدير بشكل طبيعي.

وتابع المتحدث الإيراني، "أن مضيق هرمز يعمل بإدارة إيرانية ويمكننا تقديم تسهيلات للعبور بعد انتهاء حالة الحرب لكن لن تعود لسابق عهدها قبل الحرب".

وأكد المتحدث الإيراني، أن وقف الحرب في كافة الجبهات ضمن الشروط التي تتمسك بها إيران منذ بدء المفاوضات.