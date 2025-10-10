49% زيادة في أعداد السائحين الإيطاليين إلى مصر خلال النصف الأول من 2025

كتب- عمرو صالح:

حرص اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، على حضور جنازة شقيقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق التي شيعت صباح اليوم الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وذلك وسط حضور أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين للفقيدة.

وتولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية في في 5 يناير 2013 وترك الوزارة يوم 5 مارس 2015م في تعديل وزاري شمل 8 وزارات..

يذكر أن الدكتورة منى محلب شقيقة رئيس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق توفيت صباح اليوم الجمعة.

