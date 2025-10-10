إعلان

في ظهور نادر.. اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق يحضر جنازة شقيقة إبراهيم محلب

كتب : مصراوي

07:30 م 10/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جنازة شقيقة إبراهيم محلب
  • عرض 3 صورة
    جنازة شقيقة إبراهيم محلب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:
حرص اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، على حضور جنازة شقيقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق التي شيعت صباح اليوم الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وذلك وسط حضور أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين للفقيدة.
وتولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية في في 5 يناير 2013 وترك الوزارة يوم 5 مارس 2015م في تعديل وزاري شمل 8 وزارات..
يذكر أن الدكتورة منى محلب شقيقة رئيس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق توفيت صباح اليوم الجمعة.

اقرأ أيضاً:

صورة - رئيس الجمهورية السابق يحضر جنازة شقيقة إبراهيم محلب بمسجد الشرطة

قبل انتخابات البرلمان.. توجيه عاجل من التعليم بشأن المدارس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنازة شقيقة إبراهيم محلب محمد إبراهيم وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة