تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع إبراهيم في القطاع الواصل بين شارعي الأهرام وبغداد بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والذي بدأت أعماله في يوليو الماضي، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من الوزارات والجهات المعنية، ضمن خطة الوزارة لتطوير المناطق التراثية والتاريخية بعدد من المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 75% حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، مشيرةً إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمشهد الحضاري والجمالي للمناطق ذات الطابع المميز، والحفاظ على المظهر التراثي للقاهرة الخديوية والمناطق المحيطة بها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن أعمال التطوير تشمل تنظيم الامتدادات الخارجية للمحال التجارية، وتوحيد ألوان الدهانات وارتفاعات الواجهات وأماكن تركيب أجهزة التكييف، بما يحقق التنسيق البصري والحضاري للمنطقة ويحافظ على طابعها المعماري الفريد.

وأضافت أن الوزارة انتهت من رفع كفاءة ودهان واجهات 64 محلًا تجاريًا ضمن نطاق المشروع، ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات بنسبة 100% بنهاية أكتوبر الجاري.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأعمال الجارية تسير بالتوازي مع تنفيذ المرافق العامة (الكهرباء – التليفونات)، وجارٍ استصدار التصاريح الخاصة بأعمال الصرف الصحي والغاز الطبيعي، تمهيدًا لتحويل الشارع بالكامل إلى مسار للمشاة عقب انتهاء أعمال المرافق وبدء تركيب الإنترلوك خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

وأكدت أن تطوير شارع إبراهيم يأتي ضمن توجه الدولة لتحسين جودة الحياة في المناطق الحيوية ذات الكثافات المرورية العالية، من خلال تحويل بعض الشوارع المختارة إلى مسارات آمنة للمشاة، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية والارتقاء بجودة البيئة الحضرية.

واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحها بالتأكيد على أن مشروع تطوير شارع إبراهيم يمثل نموذجًا للتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لإعادة الوجه الجمالي للعاصمة، وإحياء روح القاهرة التراثية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير مراكز المدن والأحياء التاريخية.

