كتب- محمد أبو بكر:

تصوير - هاني رجب

شيعت بعد صلاة الجمعة، جنازة الدكتورة منى محلب شقيقة المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق.

وشهدت الجنازة حضور المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وهاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، وهاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، وعلي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وجلال السعيد، محافظ القاهرة الأسبق، ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، ومحمد شاكر وزير الكهرباء السابق.

كان تقدَّم الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، في وفاة شقيقته الكريمة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والرجاء للمولى عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.