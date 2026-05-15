كشفت وزارة العمل، عن خطوات استخراج كعب العمل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، في إطار جهود الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية دون الحاجة للتوجه إلى المصالح الحكومية.

وتتيح الخدمة للمواطنين استخراج شهادة القيد “كعب العمل” بشكل إلكتروني سريع، مع إمكانية طباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها إلكترونيًا إلى جهة العمل.

وزارة العمل: "الدخول عبر منصة مصر الرقمية"

بحسب الخطوات المعلنة، يبدأ المواطن بالدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ثم تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي على المنصة.

الوزارة: "اختيار خدمات وزارة العمل"

تتضمن الخطوات الانتقال إلى خدمات وزارة العمل داخل منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة “إصدار شهادة قيد (كعب العمل)” من قائمة الخدمات المتاحة.

"استكمال البيانات وإرسال الطلب"

يقوم المواطن بعد ذلك باتباع الخطوات المطلوبة وإدخال البيانات اللازمة لاستكمال الطلب بشكل صحيح، تمهيدًا لإرساله إلكترونيًا عبر المنصة.

وزارة العمل: "البت في الطلب خلال 24 ساعة"

أوضحت وزارة العمل أن الجهات المختصة تقوم بمراجعة الطلب والبت فيه خلال 24 ساعة، سواء بالموافقة على إصدار الشهادة أو رفض الطلب في حال وجود بيانات غير مستوفاة.

الوزارة: "إمكانية طباعة الشهادة أو إرسالها إلكترونيًا"

في حال قبول الطلب، يتم إصدار شهادة القيد إلكترونيًا، مع إتاحة طباعتها أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل بسهولة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلكترونيًا.