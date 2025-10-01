متحدث "الصحة": غلق 19 مركزًا لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الجهود المبذولة لضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، مشيراً إلى أن محافظة الإسماعيلية كانت تضم 39 مركزاً لعلاج الإدمان.

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه تم غلق 19 مركزاً منها لعملها بدون ترخيص، ليقتصر عدد المراكز التي تقدم خدمات علاجية معتمدة على 20 مركزاً مرخصاً فقط.

وأشار المتحدث باسم الصحة إلى وجود "تخوف غير حقيقي" لدى البعض من التعامل مع المراكز الحكومية المرخصة، مؤكداً أن هذه المراكز تلتزم بالكامل بـ "الحفاظ على حرية وخصوصية المرضى"، ولا يوجد أي داعٍ للقلق من تلقي العلاج بها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توعية الجمهور بأهمية تلقي العلاج في المراكز المعتمدة، مشدداً على أن جميع بيانات المريض سرية تماماً.

مراقبة المراكز غير القانونية وأهمية الترخيص.

ولفت عبد الغفار إلى أن هناك وحدة رصد مخصصة لمتابعة الشكاوى المتعلقة بمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وأكد المتحدث أن الترخيص الخاص بالمراكز يكون موثقاً ومعتمداً، ومن حق أي مريض أو ذويه طلب الاطلاع على رخصة المركز أو تراخيص الأطباء والمتخصصين العاملين فيه.

أشار إلى أن أمانة الصحة النفسية هي الجهة المعنية بتوجيه المرضى إلى المراكز المرخصة.

واختتم عبد الغفار ملاحظته بالإشارة إلى أن أعلى نسبة من المراكز غير القانونية في مصر تتواجد في مجال علاج الإدمان وكذلك في تخصص التجميل، الأمر الذي يستدعي الحذر والتأكد من الترخيص قبل التعامل مع أي جهة علاجية.

