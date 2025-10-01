إعلان

رئيس حزب الوفد الأسبق يحرر محضرًا بعد محاولة سرقة فيلته بأكتوبر

كتب-عمرو صالح:

07:42 م 01/10/2025

الدكتور سيد البدوي

حرر الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، محضر رسمي بشأن واقعة محاولة سرقة فيلته بكمبوند الريحانة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وذلك بعد أن حاول أحد الأشخاص اختراق بوابات الدخول.

وقال بدوي في تصريحاته لمصراوي " عصر أمس الثلاثاء قام أحد المارة أمام الفيلا بدخول أمتار معدودة داخل بوابة الجنينة وعندما شاهد أفراد الأمن يقتربون منه فر هاربا دون أن يتحدث معهم أو يعرفهم بهويته

وأكد البدوي أنه لم يتم سرقة الفيلا كما أشيع ولم يتعرض أي أحد سواء من الأسرة أو أفراد الأمن لأي أذى.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منشورات تفيد بسرقة فيلا رئيس الوفد السابق سيد البدوي بمدينة 6 أكتوبر.

الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق محاولة سرقة فيلا الدكتور سيد البدوي فيلا الدكتور سيد البدوي بأكتوبر

