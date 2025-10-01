إعلان

التعليم تطلق مسابقات علمية دولية ووطنية بالتعاون مع "إديوميتر"

كتب : أحمد الجندي

12:49 م 01/10/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع شركة "إديوميتر - مصر" لتنظيم المسابقات العلمية الدولية والوطنية خلال العام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار خطط الوزارة لدعم التنافسية العالمية وتطوير قدرات الطلاب بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، أن المسابقات تهدف إلى نشر ثقافة التميز العلمي بين الطلاب وإتاحة فرص لاكتساب خبرات جديدة من خلال المشاركة في فعاليات متنوعة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن المسابقات عبر الصفحات الرسمية للمديريات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك داخل المدارس الحكومية والتجريبية، بما يضمن وصولها لجميع الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن تفاصيل المسابقات متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.edumeteregypt.com،

بالإضافة إلى إمكانية التواصل من خلال البريد الإلكتروني info@edumeteregypt.com

أو الهاتف 01005124871.

وتشمل قائمة المسابقات المقرر إطلاقها: "كانجرو الدولية للصابئين"، "كانجرو الدولية للقفزات"، مسابقة اللغة العربية "أبجد"، مبادرة "كانجرو بالحدود"، الأولمبياد الدولي للرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات "كينجرز"، "كانجرو الدولية للرياضيات"، الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية "هيبرو"، مسابقات الرياضات الذهنية، إلى جانب "سليمكو" الدولية للرياضيات والعلوم، فضلًا عن أي مسابقات جديدة يتم الإعلان عنها من جانب شركة "إديوميتر - مصر".

download_11zon

اقرأ أيضاً:

بعد إصابة 4 طلاب.. ما إجراءات "مدرسة الألسن" لمواجهة مرض "HFMD"؟

وزير التعليم العالي يبحث مع "DAAD" تعزيز التعاون

بقايا أشجار تعيق حركة دخول وخروج تلاميذ مدرسة بأكتوبر.. وتحرك من "التعليم"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم إديوميتر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة