التعليم تطلق مسابقات علمية دولية ووطنية بالتعاون مع "إديوميتر"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع شركة "إديوميتر - مصر" لتنظيم المسابقات العلمية الدولية والوطنية خلال العام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار خطط الوزارة لدعم التنافسية العالمية وتطوير قدرات الطلاب بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، أن المسابقات تهدف إلى نشر ثقافة التميز العلمي بين الطلاب وإتاحة فرص لاكتساب خبرات جديدة من خلال المشاركة في فعاليات متنوعة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن المسابقات عبر الصفحات الرسمية للمديريات على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك داخل المدارس الحكومية والتجريبية، بما يضمن وصولها لجميع الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن تفاصيل المسابقات متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.edumeteregypt.com،

بالإضافة إلى إمكانية التواصل من خلال البريد الإلكتروني info@edumeteregypt.com

أو الهاتف 01005124871.

وتشمل قائمة المسابقات المقرر إطلاقها: "كانجرو الدولية للصابئين"، "كانجرو الدولية للقفزات"، مسابقة اللغة العربية "أبجد"، مبادرة "كانجرو بالحدود"، الأولمبياد الدولي للرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات "كينجرز"، "كانجرو الدولية للرياضيات"، الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية "هيبرو"، مسابقات الرياضات الذهنية، إلى جانب "سليمكو" الدولية للرياضيات والعلوم، فضلًا عن أي مسابقات جديدة يتم الإعلان عنها من جانب شركة "إديوميتر - مصر".

