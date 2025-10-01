إعلان

وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد

كتب- محمد صلاح:

12:26 م 01/10/2025

الدكتور محمود عصمت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير مطروح حالياً، مؤكداً التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء بشأن إرجاء أي زيادات في الوقت الحالي.


وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش مؤتمر العام الـ21 للاتحاد الأفريقي الذي تستضيفه الوزارة، أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء سنوياً بما يقارب 170 مليار جنيه.


وأشار إلى أن هناك إجراءات حاسمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بقيمة 9 مليارات جنيه في سابقة تُعد الأولى من نوعها، مؤكداً استمرار الجهود لتقليل الفاقد والحفاظ على موارد الدولة.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمود عصمت أسعار الشرائح وزير الكهرباء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب يقفز لأعلى قمة تاريخية بمنتصف تعاملات الأربعاء
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة