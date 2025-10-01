وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد



قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير مطروح حالياً، مؤكداً التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء بشأن إرجاء أي زيادات في الوقت الحالي.



وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش مؤتمر العام الـ21 للاتحاد الأفريقي الذي تستضيفه الوزارة، أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء سنوياً بما يقارب 170 مليار جنيه.



وأشار إلى أن هناك إجراءات حاسمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، حيث تم تحرير محاضر بقيمة 9 مليارات جنيه في سابقة تُعد الأولى من نوعها، مؤكداً استمرار الجهود لتقليل الفاقد والحفاظ على موارد الدولة.







