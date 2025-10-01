اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بتهنئة قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، مؤكدًا تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

وأشار الرئيس السيسي إلى حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون، على نحو يعزز أمن الوطن واستقراره.

من جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن الامتنان لما تحظى به المنظومة القضائية من دعم وتطوير في عهد الرئيس، مستعرضًا الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى وتطبيق التطوير التقني داخل مختلف الهيئات القضائية.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية خلال الاجتماع مواصلة العمل لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وإدراك الدور الحيوي للقضاء في حماية المجتمع، مثمنين حرص الرئيس على صون مكانة القضاء ودعمه المستمر له.

وحضر الاجتماع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عاصم عبد اللطيف السعيد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، وعدد من كبار رؤساء الهيئات القضائية والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري.