

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، على الإبقاء على تشكيل اللجان النوعية والهيئات البرلمانية واللجنة العامة للمجلس، كما كانت في دور الانعقاد الخامس.



ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على استكمال عمل اللجان والهيئات البرلمانية بما يضمن استمرار المناقشات والتشريعات بنفس الوتيرة، ودون تعطيل لجدول الأعمال، خاصة مع ما يشهده دور الانعقاد السادس من تحديات تشريعية ورقابية تستلزم تضافر الجهود داخل أروقة البرلمان.



وأكد رئيس مجلس النواب أن الإبقاء على التشكيل القائم يعكس رغبة المجلس في الحفاظ على حالة الاستقرار المؤسسي داخل البرلمان، وضمان استمرارية الأداء البرلماني في خدمة القضايا الوطنية.







